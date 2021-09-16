Український тренер "Шерифа" Вернидуб назвав складові сенсації з "Шахтарем" у ЛЧ

Про це він заявив у етері MEGOGO Футбол 1, повідомляє Tribuna.

За словами Вернидуба, "Шерифу" вдалося перемогти "Шахтар" 2:0, оскільки він вдало зіграв на контратаках.

"Ми знали, що у "Шахтаря" буде божевільний контроль м'яча, тому що це одна з кращих команд в Європі по контролю. Але ми спіймали свою гру на контратаках, дуже хороших. Забили заслужено два м'ячі. Думаю, могли ще три-чотири голи забити", - сказав Вернидуб.

Український тренер додав, що футболісти "Шерифа" довели, що ні в чому не поступаються гравцям "Шахтаря", які дозволяли собі перед грою зухвалі висловлювання.

"Деякі футболісти "Шахтаря" говорили, що вони швидші, технічні. Я своїм футболістам сказав, що це лише слова. Є зелений газон, на якому потрібно показувати та визначати, хто сильніший і слабший. Мої хлопці показали, що не поступаються ні в швидкості, ні в техніці. А ще й навпаки виграли, забили суперм'ячі", - зазначив Вернидуб.

15 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що його команда програла молдовському "Шерифу" в Лізі чемпіонів, бо їй не пощастило.

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