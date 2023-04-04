Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі туризму", - написав Мельничук.

Угода була підписана у місті Мінськ 16 лютого 2006 року.

Повідомляється, що 16 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з Росією та Білоруссю. Зокрема про "заходи щодо розвитку економічного співробітництва з суміжними прикордонними областями Російської Федерації та Білорусі".