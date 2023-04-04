Український уряд припинив дію угоди з Білоруссю про співпрацю у туризмі
У вівторок, 4 квітня, уряд припинив дію двосторонньої Угоди між урядами України та Білорусі про співробітництво у галузі туризму
Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Припинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі туризму", - написав Мельничук.
Угода була підписана у місті Мінськ 16 лютого 2006 року.
Повідомляється, що 16 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський скасував низку указів про співпрацю окремих областей України з Росією та Білоруссю. Зокрема про "заходи щодо розвитку економічного співробітництва з суміжними прикордонними областями Російської Федерації та Білорусі".
- 13 січня стало відомо, що Польща та Литва хочуть, щоб Європейський Союз запровадив обмеження на ядерний сектор Росії в рамках нових санкцій проти Москви та Мінська за війну в Україні.
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