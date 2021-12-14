Український важковаговик дав прогноз на бій Берінчика проти росіянина, якого нокаутував Коммі
Український боксер Владислав Сіренко висловив переконання, що його співвітчизник Денис Берінчик переможе росіянина Ісу Чанієва у бою за титул WBO
Про це він заявив у інтерв'ю Fightnews.info у Inastagram.
За його словами, бій проти Чанієва буде найскладнішим у кар'єрі Берінчика, та попри це він вважає, що поєдинок завершиться перемогою українця.
"Усі кажуть, що це буде найскладніший поєдинок у Дениса у кар'єрі. Я теж, мабуть, так гадаю. Це буде виклик для нього. Впевнений, що Денис впорається. Він проходить хорошу підготовку, завжди віддається у тренувальному процесі. Він буде готовий до будь-яких викликів. Залишиться тільки вийти в ринг і показати свою перевагу. Думаю, у нього все вийде", – сказав Сіренко.
Бій Берінчик – Чанієв відбудеться 18 грудня у Броварах. Українець захищатиме пояс WBO International (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).
Іса Чанієв у лютому 2019 року програв нокаутом у другому раунді Річарду Коммі з Гани, якого 12 грудня переміг Василь Ломаченко.
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Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Денис Берінчик домовився про бій з Ісою Чанієвим за титул WBO International.
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