Непереможний український боксер Берінчик домовився про нову дату чемпіонського бою з росіянином

Про це повідомив промоутер Олександр Красюк у Instagram.



Бій Дениса Берінчика проти Іси Чанієва за титул WBO International у легкій вазі (до 61,2 кг) пройде 18 грудня у "Терміналі", який знаходиться у Броварах.



Берінчик мав вийти у ринг 27 листопада, але отримав травму під час підготовки. Той бій планували провести у Палаці спорту в Києві.



33-річний українець останній офіційний поєдинок провів у березні 2021 року. Берінчик здобув перемогу над Хосе Санчесом у 3-му раунді технічним нокаутом.



Денис Берінчик володіє титулом WBO International. Він провів 15 офіційних боїв і жодного разу не програвав.



На рахунку Чанієва 18 боїв, 15 перемог і 3 поразки.



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