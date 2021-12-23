Український важковаговик погодився битися у Росії з боксером, якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона
Український боксер Владислав Сіренко заявив, що згоден провести поєдинок проти росіянина Мурата Гассієва на території РФ
Про це повідомляє Tribuna.com.
За його словами, якщо виникне така необхідність, він готовий зустрітися із Гассієвим у Росії.
"Іноді ти не маєш вибору і треба їхати. Якщо я не матиму вибору, то я поїду", – сказав Сіренко.
Він додав, що бій з Гассієвим стане для нього кроком вперед.
"Ми спілкувалися з командою та вважаємо, що для мене це буде дуже добрий поєдинок. Я вважаю Гасієва крутим боксером у крузервейті. Він не може бути поганим бійцем у надважкій вазі, але я не вважаю, що це його категорія", - зазначив Сіренко.
Мурат Гассієв у липні 2018 року програв у Москві українцю Олександру Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
Владислав Сіренко виграв на професійному рингу усі 19 боїв.
- 14 грудня стало відомо, що наступним суперником Владислава Сіренка може стати Мурат Гассієв.
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