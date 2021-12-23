Український важковаговик погодився битися у Росії з боксером, якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона

Про це повідомляє Tribuna.com.

За його словами, якщо виникне така необхідність, він готовий зустрітися із Гассієвим у Росії.

"Іноді ти не маєш вибору і треба їхати. Якщо я не матиму вибору, то я поїду", – сказав Сіренко.

Він додав, що бій з Гассієвим стане для нього кроком вперед.

"Ми спілкувалися з командою та вважаємо, що для мене це буде дуже добрий поєдинок. Я вважаю Гасієва крутим боксером у крузервейті. Він не може бути поганим бійцем у надважкій вазі, але я не вважаю, що це його категорія", - зазначив Сіренко.

Мурат Гассієв у липні 2018 року програв у Москві українцю Олександру Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

Владислав Сіренко виграв на професійному рингу усі 19 боїв.