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Головна Спорт Непереможного українця виводять на росіянина, якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона

Непереможного українця виводять на росіянина, якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона

14 грудня, 2021 вiвторок
15:19
Спорт Мурат Гассієв (праворуч) та Олександр Усик

Наступним суперником українського важковаговика Владислава Сіренка може стати росіянин Мурат Гассієв

Про це заявив американський тренер боксера Джеймс Алі Башир, повідомляє промоутерська компанія B-1

За його словами, після бою з українцем Андрієм Руденком, який відбудеться 18 грудня, справжнім випробуванням для Владислава Сіренка став би поєдинок проти Мурата Гассієва, якого у липні 2018 року переміг інший українець - Олександр Усик в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).   

"Так, Гассієв міг би стати чудовим суперником для Влада. Думаю, вони показали б видовищний бій. Я дуже хотів би, щоб після цього бою Влад вийшов проти Гассієва, показав, що готовий битися на новому рівні. У перемозі Влада я не сумніваюсь", - сказав Башир.

26-річний Владислав Сіренко виграв серед професіоналів усі 18 поєдинків. 

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Бокс
Олександр Усик
Андрій Руденко
Мурат Гассієв
Владислав Сіренко
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