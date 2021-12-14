Непереможного українця виводять на росіянина, якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона

Про це заявив американський тренер боксера Джеймс Алі Башир, повідомляє промоутерська компанія B-1.

За його словами, після бою з українцем Андрієм Руденком, який відбудеться 18 грудня, справжнім випробуванням для Владислава Сіренка став би поєдинок проти Мурата Гассієва, якого у липні 2018 року переміг інший українець - Олександр Усик в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

"Так, Гассієв міг би стати чудовим суперником для Влада. Думаю, вони показали б видовищний бій. Я дуже хотів би, щоб після цього бою Влад вийшов проти Гассієва, показав, що готовий битися на новому рівні. У перемозі Влада я не сумніваюсь", - сказав Башир.

26-річний Владислав Сіренко виграв серед професіоналів усі 18 поєдинків.