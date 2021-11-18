Український важковаговик битиметься з росіянином, якого Усик розгромив у бою за абсолютне чемпіонство

Про це повідомляє Матч ТВ.

За словами промоутера росіянина Олексія Авесціна, наступний поєдинок Мурат Гассієв проведе 25 грудня у Сочі проти Андрія Руденка.

"Мурат Гассієв 25 грудня в Сочі проведе бій з Андрієм Руденком за пояс IBF Intercontinental", - сказав Авсецін.

У липні 2018 році у Москві Мурат Гассієв програв Олександру Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Судді одноголосно віддали перемогу українцю - 120:108, 119:109, 119:109.

Після цього росіянин перейшов у надважку вагу та нокаутував албанця Нурі Сефері та німця Міхаеля Валліша.

38-річний Андрій Руденко здобув 34 перемоги та зазнав п'яти поразок. У 2017 році українець у Москві програв росіянину Олександру Повєткіну.