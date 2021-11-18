Український важковаговик битиметься з росіянином, якого Усик розгромив у бою за абсолютне чемпіонство
Український боксер Андрій Руденко 25 грудня у Сочі зустрінеться з росіянином Муратом Гассієвим
Про це повідомляє Матч ТВ.
За словами промоутера росіянина Олексія Авесціна, наступний поєдинок Мурат Гассієв проведе 25 грудня у Сочі проти Андрія Руденка.
"Мурат Гассієв 25 грудня в Сочі проведе бій з Андрієм Руденком за пояс IBF Intercontinental", - сказав Авсецін.
У липні 2018 році у Москві Мурат Гассієв програв Олександру Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Судді одноголосно віддали перемогу українцю - 120:108, 119:109, 119:109.
Після цього росіянин перейшов у надважку вагу та нокаутував албанця Нурі Сефері та німця Міхаеля Валліша.
38-річний Андрій Руденко здобув 34 перемоги та зазнав п'яти поразок. У 2017 році українець у Москві програв росіянину Олександру Повєткіну.
- Нагадаємо, у березні 2019 року Андрій Руденко поступився Агіту Кабайелу з Німеччини у поєдинку за титул чемпіона Європи за версією EBU
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