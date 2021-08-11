Український військовий отримав поранення на Донбасі

Про це передає оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Сьогодні, 11 серпня, збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У результаті обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна - задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



У свою чергу, ОГПУ повідомляє, що за процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.



Досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 11 серпня 2021 року представники незаконних збройних формувань РФ здійснили артилерійський обстріл мирного селища Новоселівка друга Покровського району Донецької області.



"17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено військовослужбовця. Окрім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, в якому у цей момент перебував мешканець домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 10 серпня в результаті ворожого обстрілу в зоні ООС було поранено трьох українських військових, один із них помер у шпиталі.

У середу, 11 серпня, російські війська у районі проведення Операції об'єднаних сил обстріляли цивільну інфраструктуру населеного пункту Новоселівка Друга Донецької області.

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