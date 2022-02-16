Українського журналіста Єсипенка в окупованому Криму незаконно засудили до 6 років ув'язнення

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



"Українського громадянина Владислава Єсипенка незаконно засуджено на 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тис. російських рублів", - написала вона.



Такий вирок українцю виніс "Сімферопольський районний суд" тимчасово окупованого Росією Криму.



Владислава Єсипенка обвинуватили в "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв".



"Засуджую рішення "Сімферопольського районного суду", адже всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою", - наголосила Людмила Денісова.



Вона назвала вирок Владиславу Єсипенку прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом.



Омбудсман звертає увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями.

Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.

6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.

16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.

6 вересня 2021 року він заявив, що всі свідчення давав під тортурами.

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