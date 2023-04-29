Українську чемпіонку світу впіймали на допінгу
Чемпіонка світу-2021 з важкої атлетики Аліна Марущак здала позитивний тест на заборонені препарати
Про це повідомляє Inside the Games.
У пробі Марущак від 10 березня 2023 року було виявлено препарат гідрохлортіазид. Федерація важкої атлетики України тимчасово усунула спортсменку від змагань на початку квітня.
Через виявлений у Марущак допінг збірній України загрожує відсторонення від Олімпіади-2024, оскільки це вже третій випадок застосування допінгу нашими штангістами.
У грудні 2022 року українців Руслана Кожакіна та Богдана Тараненко відсторонили від змагань перед чемпіонатом світу через порушення антидопінгових правил.
Аліна Марущак є чемпіонкою світу-2021 та володаркою золота ЧЄ-2021 у категорії до 81 кг.
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21 квітня українка Ірина Деха здобула золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у категорії до 81 кг.
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