Українську чемпіонку світу впіймали на допінгу

Про це повідомляє Inside the Games.

У пробі Марущак від 10 березня 2023 року було виявлено препарат гідрохлортіазид. Федерація важкої атлетики України тимчасово усунула спортсменку від змагань на початку квітня.

Через виявлений у Марущак допінг збірній України загрожує відсторонення від Олімпіади-2024, оскільки це вже третій випадок застосування допінгу нашими штангістами.

У грудні 2022 року українців Руслана Кожакіна та Богдана Тараненко відсторонили від змагань перед чемпіонатом світу через порушення антидопінгових правил.

Аліна Марущак є чемпіонкою світу-2021 та володаркою золота ЧЄ-2021 у категорії до 81 кг.