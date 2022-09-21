Українці - благородний народ, який зараз приймає мученицьку смерть, - Папа Франциск
Українців наражають на жорстокість, звірства і тортури та приймають мученицьку смерть
Про це Папа Римський Франциск сказав у своєму щотижневому зверненні до пастви, інформує ВВС.
Українців наражають на жорстокість, звірства і тортури, зазначив Папа Франциск.
Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа Римський додав, що українці - "шляхетний народ", який зараз сприймає мученицьку смерть.
У своєму зверненні Понтифік вкотре не згадав про Росію.
- Нещодавно, після кількох скандальних заяв, Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним для самооборони.
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