Українці - благородний народ, який зараз приймає мученицьку смерть, - Папа Франциск

Про це Папа Римський Франциск сказав у своєму щотижневому зверненні до пастви, інформує ВВС.

Українців наражають на жорстокість, звірства і тортури, зазначив Папа Франциск.

Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа Римський додав, що українці - "шляхетний народ", який зараз сприймає мученицьку смерть.

У своєму зверненні Понтифік вкотре не згадав про Росію.

Нещодавно, після кількох скандальних заяв, Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним для самооборони.

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