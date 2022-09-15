Про це Понтифік заявив на пресконференції у підсумку саміту релігійних лідерів в Казахстані.

"Це – політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності", – сказав Папа Римський.

"Самооборона – не лише законна, а і є проявом любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають, – люблять", – додав Франциск.

Він уточнив, що неморальним рішення про постачання зброї може стати тоді, якщо його "намір – провокувати ще більше війни або продати зброю чи позбутися зброї, яка не є потрібна".

Щодо можливих переговорів України й Росії, то Папа Римський акцентував на складнощах діалогу, але "відкидати його не слід".

"Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хоча, можливо, не хочеться", – сказав він.

15 вересня Папа Римський Франциск у Казахстані закликав не звикати до війни й сказав, що думає про "дорогу Україну".

13 вересня Папа Римський прибув до Казахстану, щоб взяти участь у зустрічі світових релігійних лідерів.

У серпні Папа Римський заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикував Папу Римського за його заяви про Дугіну, а МЗС України навіть викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Понтифіка.

Попри те, що на початку серпня Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом, його лікар не рекомендує Франциску їхати до України та Росії через стан здоров'я.

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