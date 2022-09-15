Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним для самооборони
Франциск II вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї для України, яка дає відсіч повномасштабному вторгненню Росії
Про це Понтифік заявив на пресконференції у підсумку саміту релігійних лідерів в Казахстані.
"Це – політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності", – сказав Папа Римський.
"Самооборона – не лише законна, а і є проявом любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають, – люблять", – додав Франциск.
Він уточнив, що неморальним рішення про постачання зброї може стати тоді, якщо його "намір – провокувати ще більше війни або продати зброю чи позбутися зброї, яка не є потрібна".
Щодо можливих переговорів України й Росії, то Папа Римський акцентував на складнощах діалогу, але "відкидати його не слід".
"Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хоча, можливо, не хочеться", – сказав він.
- 15 вересня Папа Римський Франциск у Казахстані закликав не звикати до війни й сказав, що думає про "дорогу Україну".
- 13 вересня Папа Римський прибув до Казахстану, щоб взяти участь у зустрічі світових релігійних лідерів.
- У серпні Папа Римський заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".
- Посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикував Папу Римського за його заяви про Дугіну, а МЗС України навіть викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Понтифіка.
- Попри те, що на початку серпня Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом, його лікар не рекомендує Франциску їхати до України та Росії через стан здоров'я.
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