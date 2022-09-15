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Не звикаймо до війни, — Папа Франциск у Казахстані

15 вересня, 2022 четвер
00:12
Світ Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск закликав не звикати до війни і сказав, що думає про "дорогу Україну"

Про це Понтифік заявив під час святої меси, яку відслужив у Казахстані, інформує Vatican News.

"Думаю про численні місця, які страждають від війни насамперед про дорогу Україну. Не звикаймо до війни, не мирімося з її невідворотністю. Допомагаймо тому, хто страждає, наполягаймо на тому, щоби по-справжньому докладалися зусилля для досягнення миру. Що ще повинно статися, скільки смертей ще потрібно дочекатися, перше ніж протистояння поступляться діалогові задля добра людей, народів і людства? Єдиним виходом є мир, а єдиною дорогою, щоби дійти до нього – діалог", - сказав Франциск.

  • Нагадаємо, 13 вересня Папа Римський прибув до Казахстану, щоб взяти участь у зустрічі світових релігійних лідерів.
  • У серпні Папа Римський заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".
  • Посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикував Папу Римського за його заяви про Дугіну, а МЗС України навіть викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Понтифіка.
  • Попри те, що на початку серпня Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом, його лікар не рекомендує Франциску їхати до України та Росії через стан здоров'я.

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Новини
Україна
Казахстан
Ватикан
війна з Росією
Папа Римський Франциск
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