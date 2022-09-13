Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.

Зустріч пройде без патріарха Російської православної церкви Кирила. Раніше Франциск заявляв, що сподівається зустрітися з патріархом Кирилом на міжрелігійному саміті, але минулого тижня речник голови РПЦ заявив, що той не відвідає захід.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив на історичній значущості візиту.

"Ви прибули до Казахстану у переломний момент історії людства. Вважаю, що настав час представникам різних культур та релігій виявити мудрість та енергію для того, щоб об'єднати людей заради миру, соціальної гармонії та взаємної підтримки", – заявив він.

Папа Франциск у своїй промові сказав, що він прибув до Казахстану як паломник миру з метою пошуку діалогу та єдності. Понтифік закликав до активізації дипломатичних зусиль для сприяння діалогу, необхідного в умовах нинішньої геополітичної напруги.

"Пора навчитися не посилювати ворожнечу і припинити зміцнювати блоки, що протистоять один одному. Нам потрібні лідери, які на міжнародному рівні могли б сприяти взаєморозумінню та діалогу між народами та відродити "гельсінський дух", прагнення зміцнювати мультилатералізм, будувати стабільніший і спокійніший світ, дбаючи про нові покоління. Для цього необхідне розуміння, терпіння та діалог з усіма. Повторюю, з усіма!" – наголосив Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, у серпні Папа Римський заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розкритикував Папу Римського за його заяви про Дугіну, а МЗС України навіть викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Понтифіка.

Попри те, що на початку серпня Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом, його лікар не рекомендує Франциску їхати до України та Росії через стан здоров'я.

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