Українці через каси магазинів у березні зняли готівкою 3,8 млрд грн - НБУ

Про це повідомив Національний банк України в релізі.



"За розрахунками Національного банку України обсяги видачі готівки із кас торговельних підприємств за березень цього року становили близько 3,8 млрд грн. Загалом за місяць здійснено приблизно 2,7 млн таких операцій із платіжними картками", – вказав центробанк.



Таким чином, середній чек за одну таку операцію складав близько 1,4 тис. грн. Щодня можливістю зняти готівку на касі українці користувалися приблизно 88 тис. разів.



Таку опцію своїм клієнтам дозволили 25 українських банків.



"Найбільше та найчастіше українці отримували готівку під час розрахунків у великих торговельних мережах, зокрема в супермаркетах АТБ, Сільпо, VARUS, Фора, FOZZY та NOVUS. Також для зняття готівки активно використовувалися мережі аптек та АЗС", – додав НБУ.

Нагадаємо, у перший день повномасштабного вторгнення Росії Нацбанк обмежив зняття готівки у межах 100 тис. гривень на день, безготівкові розрахунки необмежені.



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