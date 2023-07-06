Українці до 1 серпня за потреби мають вклеїти фото у паспорт. Деталі
В Україні поновили вимогу вклеювання до паспорта старого зразка фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку. Таку вимогу призупинили на час карантину
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що власники українського паспорта старого зразка (паспорта-книжечки), яким у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року виповнилося 25 чи 45 років, повинні до 1 серпня вклеїти у паспорт нове фото або за бажання замінити його на id-картку. Якщо фотокартку не буде вклеєно до 1 серпня, паспорт підлягає обміну на id-картку.
Для того, щоб вклеїти фото, необхідно звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби України або до Центру надання адміністративних послуг із необхідним пакетом документів.
Строки вклеювання фотографій у паспорт відновили у зв'язку зі скасуванням карантину, який запровадили через пандемію COVID-19.
- 16 червня українцям за кордоном спростили перевірку готовності паспортів. Для перевірки готовності документів потрібно перейти на вебсайт ДМС та ввести всі необхідні дані, після чого отримати актуальну інформацію.
- Також уряд України змінив процедуру оформлення паспортів, у тому числі для тих громадян, які тимчасово перебувають за кордоном - відтепер ДМС і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе