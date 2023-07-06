Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що власники українського паспорта старого зразка (паспорта-книжечки), яким у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року виповнилося 25 чи 45 років, повинні до 1 серпня вклеїти у паспорт нове фото або за бажання замінити його на id-картку. Якщо фотокартку не буде вклеєно до 1 серпня, паспорт підлягає обміну на id-картку.

Для того, щоб вклеїти фото, необхідно звернутись до територіального підрозділу Державної міграційної служби України або до Центру надання адміністративних послуг із необхідним пакетом документів.

Строки вклеювання фотографій у паспорт відновили у зв'язку зі скасуванням карантину, який запровадили через пандемію COVID-19.