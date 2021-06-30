Українці гарантовано отримають другу дозу COVID-вакцини, - МОЗ
Усі українці, які отримали перше щеплення від коронавірусу, гарантовано отримають і другу дозу вакцини
Про це передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
“Усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу дозу”, йдеться в повідомленні.
Як зазначається, це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні. Записи про щеплення зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу пацієнта доступні медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу.
У разі, якщо людину не записали на отримання другої дози вакцини під час першого щеплення, в МОЗ радять при наближенні дати другого щеплення звернутися в той самий центр вакцинації або пункт щеплення, де була проведена перша вакцинація.
Якщо ж на вакцинацію людину записував роботодавець, він має організувати і друге щеплення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе