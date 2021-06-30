Українці гарантовано отримають другу дозу COVID-вакцини, - МОЗ

Про це передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“Усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають і другу дозу”, йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні. Записи про щеплення зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу пацієнта доступні медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу.

У разі, якщо людину не записали на отримання другої дози вакцини під час першого щеплення, в МОЗ радять при наближенні дати другого щеплення звернутися в той самий центр вакцинації або пункт щеплення, де була проведена перша вакцинація.

Якщо ж на вакцинацію людину записував роботодавець, він має організувати і друге щеплення.

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