Українці мають пройти самоізоляцію після повернення з країн, де виявили "Омікрон"-штам
МОЗ розробляє заходи з запобігання поширенню штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Громадяни, які перебували на території країн Південної Африки повинні будуть пройти обов'язкову самоізоляцію
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам.", - наголосив на урядовій нараді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Українці, які перебували в Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, мають пройти 14-денну самоізоляцію.
На Урядовому порталі додають, що наразі невідомо, чи викликає штам "Омікрон" більш тяжкий перебіг хвороби. Першими на цей варіант коронавірусу інфікувалися студенти, які, як правило, легше переносять хворобу. Проте загальний рівень зараження в ПАР підвищений.
- Нагадаємо, МЗС рекомендує українцям утриматися від подорожей до Намібії, Ботсвани, Есватіні, Зімбабве, Лесото, Мозамбіка і ПАР, адже там виявили випадки Омікрон-штаму коронавірусу.
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