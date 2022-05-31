Українці можуть подати заявку на допомогу від міжнародних організації на платформі єДопомога
Мінсоцполітики анонсувало з 31 травня можливість подати заявку на кошти від міжнародних організацій через платформу є Допомога
Про це повідомило Міністерство соціальної політики в релізі.
"Від сьогодні люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі єДопомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій", - зазначила міністр Марина Лазебна.
Як пояснило міністерство, для цього потрібно зазначити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку, на який надійдуть кошти.
Номер IBAN можна дізнатись у бакнівському застосунку банку, де відкритий банківський рахунок людини.
Відомості, які людина вказує у заявці, перевіряються на основі даних з державних реєстрів. Підтверджені заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів, додали в Мінсоцполітики.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе