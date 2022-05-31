Українці можуть подати заявку на допомогу від міжнародних організації на платформі єДопомога

Про це повідомило Міністерство соціальної політики в релізі.

"Від сьогодні люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі єДопомога заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій", - зазначила міністр Марина Лазебна.

Як пояснило міністерство, для цього потрібно зазначити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку, на який надійдуть кошти.

Номер IBAN можна дізнатись у бакнівському застосунку банку, де відкритий банківський рахунок людини.

Відомості, які людина вказує у заявці, перевіряються на основі даних з державних реєстрів. Підтверджені заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів, додали в Мінсоцполітики.

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