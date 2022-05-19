Українці можуть придбати авіаквитки компанії KLM зі знижкою
Нідерландські авіалінії KLM пропонують українцям знижку на авіаквитки на будь-які європейські напрямки
Про це повідомляють на платформі Visit Ukraine.
Зазначають, що громадяни України можуть вилетіти з Угорщини, Польщі та Румунії до будь-якого європейського напрямку авіакомпанії. Спеціальні тарифи діють до 30 червня 2022 року і тільки на квитки в один бік.
Ціна авіаквитків становить близько 100-150 євро в залежності від напрямку і включає дві одиниці реєстрованого багажу і безкоштовне перевезення домашніх улюбленців.
Бронювання за спеціальним тарифом здійснюється виключно через кол-центр за номером +380 (0) 89 324 09 40 з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00, в суботу та неділю з 09:00 до 17:30.
- Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.87Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе