Українці можуть придбати авіаквитки компанії KLM зі знижкою

Про це повідомляють на платформі Visit Ukraine.

Зазначають, що громадяни України можуть вилетіти з Угорщини, Польщі та Румунії до будь-якого європейського напрямку авіакомпанії. Спеціальні тарифи діють до 30 червня 2022 року і тільки на квитки в один бік.

Ціна авіаквитків становить близько 100-150 євро в залежності від напрямку і включає дві одиниці реєстрованого багажу і безкоштовне перевезення домашніх улюбленців.

Бронювання за спеціальним тарифом здійснюється виключно через кол-центр за номером +380 (0) 89 324 09 40 з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00, в суботу та неділю з 09:00 до 17:30.

Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України".

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