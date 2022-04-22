Українці надіслали в "Дії" 100 тис. заявок про пошкоджене внаслідок війни майно
Українці залишили в застосунку та на порталі"Дія" 100 тис. заявок про майно, знищене чи пошкоджене росіянами під час повномасштабної війни проти України
Про це повідомила Мінцифра.
"Росіяни в цій війні назавжди впишуть себе у світову історію як чи не найбільш варварську й нелюдську армію світу. Тисячі домівок, які ми будували роками, на які заощаджували десятки років та які передавали у спадок нащадкам, росіяни знищили за одну секунду: ракетою, бомбою чи просто розстріляли вщент. Чого тільки вартий Маріуполь, де вже не залишилося жодного вцілілого будинку", - зауважили в міністерстві.
У Мінцифрі зазначили, що держава робить усе для відбудови кожного дому. Мінцифра цілодобово обробляє заяви, які українці надсилають у застосунку та на порталі "Дія", щоб потім фахівці провесили оцінку майна та якнайшвидше відновили зруйновані домівки.
"Сьогодні через Дію ми отримали понад 100 тис. заявок про пошкоджене майно", - наголосили в Мінцифрі.
Щоб подати заявку про пошкоджене майно в застосунку "Дія", треба в розділі "послуги" натиснути на "пошкоджене майно", вказати необхідну інформацію й надіслати повідомлення. На порталі потрібно зареєструватися, заповнити й надіслати форму. Працівники ЦНАПів і нотаріуси можуть заповнювати та подавати заявки від імені українців або їхніх представників.
- Нагадаємо, у "Дії" дозволили повідомляти про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно.
- З 19 квітня повідомити про пошкоджене внаслідок війни майно можна на порталі "Дія".
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