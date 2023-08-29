Українці назвали місячний рівень доходу, який вважають достатнім для життя

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.

Медіанне значення зарплати у розрахунку на одну особу на місяць, щоб жити нормально, у червні 2023 року становило 12 750 гривень (345 доларів за поточним курсом). У листопаді 2021 року ця сума була 10 000 гривень (385 доларів за поточним курсом), а у грудні 2022 року – 10 000 гривень (падіння до 240 доларів за поточним курсом).

Фото: КМІС

Відповідаючи на запитання про доходи родини, в розрахунку на одну людину на місяць, 43,5% респондентів повідомили, що вони відчутно нижче бажаного рівня, а 25,5% – дещо нижче.

Фото: КМІС

Станом на 1 серпня 2023 року в Україні мали статус безробітного 112,3 тис. людей.

Дослідження проводили з 17 до 27 червня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера та винятково за мобільними телефонними номерами. Опитано 2004 респондентів. Статистична похибка при довірчій імовірності 95% становить 2.2%.