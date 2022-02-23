Українці не купують гречку, а купують боєприпаси, - Нацполіція про збільшення видачі дозволів на зброю

Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.



За даними поліції, за лютий минулого року було продано менш ніж 10 тис.одиниць зброї, а за лютий цього року ㅡ 10 300.



"Тобто немає значного збільшення продажу зброї. В основному у східному регіоні держави реалізується. Але щодо реалізації боєприпасів - суб’єкти господарювання нам кажуть про те, що дійсно, люди скуповують. Це хороший меседж, тому що наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси", - сказав Фацевич.



Він додав, що головним є питання контролю зброї, зокрема мисливської, яка легалізована в Україні.



"Кількість зброї, яка перебуває законно на руках українців - це 1 млн 200 тисяч одиниць. Кількість власників мисливської чи спортивної зброї - 709 тисяч людей, і ще 250 тисяч - власники травматичної зброї", - уточнили у поліції.



Зазначається, що також буде спрощено процедуру отримання дозволу на зброю для членів добровольчих формувань територіальних громад.



Йдеться про прискорене отримання саме мисливської зброї.



Фацевич зазначив, що документи на право придбання такої зброї надаватимуть до трьох діб, а потім "у максимально стислі строки" надаватимуть і дозвіл на її використання.



"Якщо член добровольчого формування відповідно до закону про національний спротив пред'являтиме посвідчення, процес буде прискорено максимально. Ми сприятимемо одержанню дозволу на отримання та зберігання мисливської зброї", - додав заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на тлі ескалації російської агресії його країна надасть Україні кредит, летальне озброєння та боєприпаси.