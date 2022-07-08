Українці не становлять загрози для польського ринку праці, - міністр соціальної політики
Українці в Польщі не будуть забирати роботу в поляків і можуть стати бажаним доповненням до внутрішнього ринку праці. Про це заявила міністерка соціальної політики Марлена Малаг
Повідомляє The First News.
Марлена Малаг повідомила, що українці не є загрозою для польського ринку праці і можуть реально допомогти стабілізувати економіку. Вона зазначила, що близько 300 тисяч українців, переважно жінок, які прибули до Польщі після вторгнення Росії в їхню країну 24 лютого, вже знайшли роботу. За її словами, близько 30 відсотків українців, які зараз перебувають у Польщі, хочуть залишитися в країні.
Малаг сказала, що рівень безробіття в Польщі, який у червні становив 4,9%, був рекордно низьким, на 170 000 менше зареєстрованих безробітних у порівнянні з минулим роком, і додала, що це частково пояснюється притоком української робочої сили.
- Станом на 9 червня результати опитування свідчили про те, що майже половина українців, які перебувають у Польщі, хочуть повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна, а 17% з них планують залишитися назавжди.
- 18 червня запрацювала нова програма фінансової допомоги українцям в Польщі. Виплати забезпечує німецька благодійна організація.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.52
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.45
- Актуальне
- Важливе