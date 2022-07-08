Українці не становлять загрози для польського ринку праці, - міністр соціальної політики

Повідомляє The First News.

Марлена Малаг повідомила, що українці не є загрозою для польського ринку праці і можуть реально допомогти стабілізувати економіку. Вона зазначила, що близько 300 тисяч українців, переважно жінок, які прибули до Польщі після вторгнення Росії в їхню країну 24 лютого, вже знайшли роботу. За її словами, близько 30 відсотків українців, які зараз перебувають у Польщі, хочуть залишитися в країні.

Малаг сказала, що рівень безробіття в Польщі, який у червні становив 4,9%, був рекордно низьким, на 170 000 менше зареєстрованих безробітних у порівнянні з минулим роком, і додала, що це частково пояснюється притоком української робочої сили.

Станом на 9 червня результати опитування свідчили про те, що майже половина українців, які перебувають у Польщі, хочуть повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна, а 17% з них планують залишитися назавжди.

18 червня запрацювала нова програма фінансової допомоги українцям в Польщі. Виплати забезпечує німецька благодійна організація.

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