English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українці повідомили розвідці про відкриття виставки "Нацизм" на окупованій Донеччині

Українці повідомили розвідці про відкриття виставки "Нацизм" на окупованій Донеччині

21 травня, 2022 субота
13:10
війна з Росією окупанти на Донбасі

У так званому МВД "ДНР" відкрили виставку "Нацизм на Украине", де представлені експонати часів Другої світової війни, утім їх представили як особисті речі сучасних захисників України

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Жителі тимчасово окупованих територій передають українській розвідці та правоохоронцям інформацію про ситуацію. Зокрема населення Донбасу саботує вказівки ворога.

"Нещодавно в "МВД ДНР" відкрилася виставка "Нацизм на Украине". Як завжди бездарно окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни за особисті речі сучасних захисників України. Інформацію про злочинну діяльність причетних до її відкриття осіб, за власною ініціативою, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан", – йдеться в повідомленні.

Розвідці стало відомо, що після розгрому ЗСУ декількох підрозділів, де були насильно мобілізовані жителі Донбасу, чоловіки категорично відмовляються воювати в складі РФ навіть попри загрози арештів. У зв'язку з цим Росія надіслала вказівку підняти бойовий дух у збройних підрозділах та серед населення окупованих територій

"Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави", – додають у ГУР.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донбас
виставка
Донеччина
Головне управління розвідки
новини Донеччини
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Мария Захарова
19 травня, 2022 четвер
Росія підготувала "сюрприз" у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО
окупанти танк
20 травня, 2022 п'ятниця
Ворог веде наступальну операцію в районах Лисичанська і Сєверодонецька, є висока ймовірність бойових дій для виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
Берлусконі
21 травня, 2022 субота
Берлусконі заявив, що Європа повинна "переконати українців на умови Путіна"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.08
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
21 травня
14:07
музична школа Святогірська
Російським обстрілом вщент знищено музичну школу Святогірська
14:05
Олексій Кулеба
Олексій Кулеба повернувся на посаду очільника Київської ОДА
14:00
нерухомість оренда
Ціни на нерухомість обвалилися: скільки коштує оренда та покупка квартир у Києві та Львові
13:52
Байден підписав закон про ленд-ліз
Байден підписав закон про виділення Україні $40 млрд
13:43
Начальник Управління військової служби Миргородського району
У Миргороді начальнику районної військової адміністрації повідомлено про підозру в хабарі у ​пів мільйона грн
13:40
Укрпошта
"Доброго вечора, ми з України": Укрпошта повідомила тему наступної марки
13:37
Космічний корабель Boeing Starliner вперше успішно вийшов на орбіту та зістикувався з МКС
13:30
українці які опинились у РФ
Окупанти депортували в Росію 1,3 млн людей, з них понад 230 тис. дітей, - Денісова
13:07
Джо Байден
Байден назвав умову зустрічі з Кім Чен Ином
13:06
ППО
У Житомирі працює ППО: містян попереджають про вибухи
12:48
Ексклюзив
азс паливо бензин дизель газ
Україна купляє пальне дуже дорого: якщо раніше націнка була близько 30 доларів, то зараз — сягає 150-200 доларів, — директор консалтингової групи "А-95"
12:44
газопровід
У Сєвєродонецьку відновили газопостачання, а Польща передала Україні електрообладнання
12:35
обстріл вокзалу Краматорська
СБУ підтвердила, що удар по краматорському вокзалу був здійснений з окупованої території
12:33
санкції проти рф
США та Південна Корея співпрацюватимуть, щоб посилити санкції та експортний контроль над Росією
12:28
втрати окупантів
Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 28 850 окупантів, 1278 танків і 169 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
12:23
Росія вдарила ракетою по українським військовим на Рівненщині
12:00
Азовсталь
Долетіти майже неможливо: Зеленський розповів, як до Азовсталі гвинтокрилами доправляли ліки, харчі та зброю
11:58
обстріл ракета
У небі над Вінниччиною збили російську ракету
11:47
Зеленський
"Вийти на лінію до 24 лютого - це вже перемога", - Зеленський
11:39
Зеленський
Обмін полоненими, деокупація й мир: Зеленський назвав мету зустрічі з Путіним
11:34
evakuacia_Azov
Посередниками у порятунку захисників Азовсталі виступили Туреччина, Ізраїль, Швейцарія, Франція та ООН, - Зеленський
11:30
Ексклюзив
знищені "вагнерівці"
На Сході країни ворог змінює тактику та робить ставку на "вагнерівців", - військовий експерт Згурець
11:16
Зеленський
"Сьогодні країну захищають 700 тис. людей по всій Україні, я вважаю ми були добре підготовлені", - Зеленський
10:57
Зеленський
Ми розуміли, що триває підготовка до повномасштабної війни, однак обсягу ніхто не розумів до кінця, - Зеленський
10:51
Зеленський
Перемога буде кривава, вона точно буде у бою, але кінцівка буде в дипломатії, - Зеленський
10:25
окупанти Маріуполь
Росія запросить іноземних журналістів, аби приховати наслідки воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях
10:09
Передавали дані про ЗСУ окупантам: на Миколаївщині заарештували агентів РФ
10:01
Ексклюзив
ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
Найближчим часом світ зреагує на блокування українських морських портів: занадто багато зацікавлених сторін, аби мовчати, – міжнародний експерт
09:59
БПЛА H10 Poseidon Mk II
Менше ніж за тиждень волонтери зібрали суму на перший БПЛА Poseidon для ДШВ, збір коштів триває
09:48
Ліз Трасс
У МЗС Британії вирішили озброїти Молдову за стандартами НАТО
09:36
обстріл
Росіяни обстріляли Сумщину з території РФ
09:20
евакуація
У Запоріжжі 21 травня відкриють гумкоридор для виїзду на окуповану територію в районі Кам'янського
09:20
Через масове знищення ЗСУ дронів російська авіація мінімізувала кількість польотів над Україною, - британська розвідка
09:01
діти війна
Вторгнення РФ в Україну: поранено понад 430 дітей і пошкоджено 1837 закладів освіти
08:45
Газпром
Росія припинила постачання газу до Фінляндії
08:42
Окупанти обстріляли Луганщину: шестеро цивільних загинули, четверо зазнали поранень
08:24
окупант
Ворог готується до великого контрнаступу України на Південному напрямку, - ISW
08:18
маріуполь
Радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ
07:46
Петер Сійярто
Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту
07:26
окупанти орки війська рф
Росіяни продовжують наступ на Донбасі та здійснюють нові спроби форсувати Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV