Українці повідомили розвідці про відкриття виставки "Нацизм" на окупованій Донеччині

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Жителі тимчасово окупованих територій передають українській розвідці та правоохоронцям інформацію про ситуацію. Зокрема населення Донбасу саботує вказівки ворога.

"Нещодавно в "МВД ДНР" відкрилася виставка "Нацизм на Украине". Як завжди бездарно окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни за особисті речі сучасних захисників України. Інформацію про злочинну діяльність причетних до її відкриття осіб, за власною ініціативою, було передано до органів української влади одразу кількома десятками патріотично налаштованих донеччан", – йдеться в повідомленні.

Розвідці стало відомо, що після розгрому ЗСУ декількох підрозділів, де були насильно мобілізовані жителі Донбасу, чоловіки категорично відмовляються воювати в складі РФ навіть попри загрози арештів. У зв'язку з цим Росія надіслала вказівку підняти бойовий дух у збройних підрозділах та серед населення окупованих територій

"Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави", – додають у ГУР.

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