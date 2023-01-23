Про це він розповів в етері Еспресо.

"Опитування щодо сприйняття історичного минулого України ми дійсно провели до Дня Соборності, хоча у запитаннях це прямо не звучить. День Соборності є історичним символом прагнення українського народу до єднання, навіть у тих непростих умовах, які були у 1919 році. Проти УНР вели війну російські більшовики, а Західна Народна Республіка була у стані війни з Польщею. І зараз наша держава у ситуації, коли нам необхідне єднання всього українського народу, ресурсів та зусиль, щоб протистояти агресору", - зазначив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Сергій Шаповалов додав, що Росія завжди використовувала історію як зброю і для мобілізації власного населення, і для обґрунтування своєї агресії до сусідніх держав

"Результати опитування показують, як українці переосмислюють радянське минуле на тлі російської агресії. Питання, яке ми ставили респондентам, звучить доволі банально: Як ви оцінюєте розпад Радянського Союзу? Загалом по Україні 73% оцінюють цілком і скоріше позитивно розпад СРСР і 12% - досі негативно ставляться до цього. Важливо, що у регіональному розрізі нема великої різниці, тобто у західних, південних та центральних областях України вже переважає позитивна оцінка розпаду Радянського Союзу.

У 2020 році ми ставили схоже запитання, яке звучало: На вашу думку, розпад Радянського Союзу – це було добре чи погано? І тоді у південному та східному регіонах близько по 50% говорили, що це погано, і тільки близько 20-25% позитивно оцінювали розпад СРСР.

Тобто удвічі менше було тих, хто дав позитивну оцінку, відповідаючи на запитання. Для українців свист російських ракет за вікном та робота нашої ППО стали хорошим стимулом для переосмислення ролі СРСР та її послідовниці Росії у нашій історії", - прокоментував Шаповалов.

Нагадаємо, наприкінці травня 2020 року 33,5% українців повідомили, що шкодують про розпад СРСР

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