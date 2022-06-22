Українці почнуть контрнаступ наприкінці літа, - генерал Ходжес

Про це заявив у коментарі для The New York Times Фредерік Бен Ходжес, колишній головнокомандувач армії США в Європі.

Генерал, який зараз працює в Центрі аналізу європейської політики, сказав, що війна, ймовірно, триватиме ще багато місяців. Але, на його думку, українські сили, підкріплені важкою артилерією із Заходу, уповільнять просування Росії та почнуть контрнаступ наприкінці літа.

Експерти видання також висловлюють думку, що за результатами другого етапу Росія, ймовірно, зможе захопити більше територій, але жодна зі сторін не зможе отримати повного контролю над регіоном, оскільки виснажена російська армія все частіше стикається з тим, що українці отримують дедалі більше високоточної західної зброї.

22 червня очільник ГУР МОУ Буданов заявив, що військова операція ЗСУ на острові Зміїний триватиме до повного його звільнення від окупантів.

Військовий експерт Антанайтіс в ефірі Еспресо висловив думку, що Росія зупинятися не збирається. Навряд чи війна завершиться 2022 року.

Дипломат Валерій Чалий вважає, що Захід не зможе уникнути прямого зіткнення з Росією, якщо не надасть Україні масштабну військову допомогу.

21 червня у Білому Домі повідомили, що президент США Джо Байден переслідуватиме 3 основних цілі під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня, які так чи інакше стосуватимуться реагування на війну Росії в Україні.

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