Українці потрапили під лавину на горі Казбек

Про це заявили у пресслужбі МНС Північної Осетії, передає "Інтерфакс-Україна".



"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - йдеться в повідомленні.

У МНС російської Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагатиме альпіністам їхня рятувальна служба.

Раніше повідомлялося, що група альпіністів потрапила під лавину на горі Казбек. Про це повідомив очевидець, який витягнув зі снігу одну з постраждалих жінок.

Російські ЗМІ зі слів очевидця пишуть, що жінка зламала ногу.