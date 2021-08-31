Українці потрапили під лавину на горі Казбек
31 серпня троє українців потрапили під лавину на нейтральній території гори Казбек між Грузією та Росією. Евакуювати їх буде грузинський гелікоптер
Про це заявили у пресслужбі МНС Північної Осетії, передає "Інтерфакс-Україна".
"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Залучатимуть вертоліт Грузії", - йдеться в повідомленні.
У МНС російської Північної Осетії скасували заявку на відправлення вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагатиме альпіністам їхня рятувальна служба.
Раніше повідомлялося, що група альпіністів потрапила під лавину на горі Казбек. Про це повідомив очевидець, який витягнув зі снігу одну з постраждалих жінок.
Російські ЗМІ зі слів очевидця пишуть, що жінка зламала ногу.
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