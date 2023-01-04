Про це пише The Wall Street Journal

"Україна створила недорогу версію того, на що Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів: винищувачі, розвідувальні дані та зброя, об’єднані в цифрову мережу", – пише видання.

У WSJ зазначають, що зокрема, київська мережа безпілотників, винищувачів і зброї, пов’язаних між собою завдяки супутниковому зв’язку та спеціальному програмному забезпеченню, забезпечує українським військовим такий рівень розвідки, координації та точності, який дає перевагу над великою, але незграбною армією Росії.

Видання додає, що українська серія систем побудована здебільшого на стандартному обладнанні, тож вона далека від широкомасштабних та амбітних зусиль армії США в цьому напрямку. Але успіх України у створенні віртуальної командно-контрольної системи "на ходу" дає цінні уроки для Заходу, зокрема щодо необхідності експериментувати та залучати невійськових експертів.

Британський підполковник Глен Грант, який із 2014 року працював зі збройними силами США та України над оборонною реформою, зазначає, що бюрократичні західні військові "занадто повільні й важкі". Через це, на його переконання, вони не можуть швидко застосувати нові технічні рішення для розв'язання проблем на полі бою. Журналісти додають, що технічно підковане населення України зуміло оновити техніку партизанської війни в цифрову еру.

"В Україні, де процвітає індустрія технічного аутсорсингу та хакерів, які діють поза законом, мотивованими людьми часто є інженери програмного забезпечення. Вони підключаються до цифрових сервісів, як-от зашифрований месенджер Signal, і мережі таких компаній, як SpaceX Ілона Маска. Їхніми інструментами стали мобільні додатки, 3-D принтери та споживчі дрони", – пишуть журналісти.

Видання наводить приклади того, як українські військові зуміли "цифровізувати" війну". Зокрема, успішно модифікують дрони, за допомогою яких згодом скидають гранати в окопи росіян, роблять безпілотні автомобілі з кулеметами тощо. Журналісти також цитують міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який минулого тижня зазначив: "Противник 20 років готувався до повноцінної [технічної] війни. Ми зробили технологічний стрибок за 10 місяців".