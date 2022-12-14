Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Учасники пробного тестування можуть обрати - забрати кошти за скасоване пробне ЗНО на особистий рахунок або перерахувати для ЗСУ.

"Станом на 14 грудня понад 19 тисяч учасників пробного ЗНО подали заяви про повернення залишкових коштів, сплачених за його проведення, значна частина уже отримала кошти, а це понад 3 мільйони гривень", - пише пресслужба.

Повідомляється, що 2 тисячі українців вирішили віддати свої гроші на підтримку Збройних Сил - це понад 500 тисяч гривень. Кошти перераховують на відкритий Нацбанком рахунок для наших захисників.

"Сьогодні ми об’єдналися, щоб зупинити ворога, який знищує все, до чого може дістатися. Українські воїни гідно тримають оборону, звільняють кілометр за кілометром окуповані території. Наша перемога залежить від можливостей Збройних Сил України, тож підтримка кожного з нас у цій боротьбі - надважлива, а внесок - неоціненний", - наголошують в УЦОЯО.

Для перерахунку коштів на підтримку ЗСУ учасники мають авторизуватися на сервісі, зазначивши назву регіонального центру, якому було сплачено за послугу, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО. Далі вибрати перерахунок коштів для Збройних Сил України, підтвердити вибір, зазначивши прізвище та ім'я.

Українці, які хочуть повернути кошти, сплачені за пробне ЗНО, на свій особистий рахунок, мають:

Авторизуватися на сервісі, зазначивши назву регіонального центру, якому було сплачено за послугу, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО.

Вибрати перерахунок коштів на особистий (або іншої фізичної особи) рахунок.

Зазначити платіжні реквізити отримувача коштів (це може бути учасник або інша особа). Платіжні реквізити отримувача коштів мають містити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, рахунок отримувача за стандартом IBAN (складається з літер UA та 27 символів). Додаткова інструкція.

Згенерувати відповідну заяву та надіслати її на електронну пошту регіонального центру.