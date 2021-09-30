Українці, які отримали щеплення різними COVID-вакцинами, зможуть згенерувати сертифікат у "Дії"
Українці, щеплені двома різними вакцинами, зможуть згенерувати COVID-сертифікат у застосунку або на порталі "Дія"
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Від сьогодні всі українці, які отримали різні вакцини, можуть згенерувати COVID-сертифікат у "Дії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у застосунку можна отримати міжнародний та внутрішні "зелений" і "жовтий" COVID-сертифікат. На порталі наразі можна отримати лише міжнародний COVID-сертифікат.
Так, першою дозою може бути вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Другою дозою - Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
У застосунку "Дія" згенерувати сертифікат можна через меню "Послуги", а на порталі - за допомогою електронного підпису. Документ збережеться у форматі PDF.
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