Українці з 2022 року отримають особисті онлайн кабінети для контролю пенсійних накопичень

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, Мінсоцполітики та Міністерство цифрової трансформації успішно завершили пілотний проєкт із запуску особистого електронного кабінету для отримання соціальної допомоги та контролю її призначення.



Зокрема, уряд створив Єдиний соціальний реєстр, який міститиме всю інформацію про людину. На базі цього реєстру консолідуватиметься "пенсійна історія" людини, тобто інформація та документи про формування її пенсії в солідарній та обов'язковій накопичувальній пенсійних системах.



У пресслужбі зауважили, що промислова експлуатація системи почнеться в 2022 році.



За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, людина отримає зручний інструмент для планування та контролю свого пенсійного майбутнього.



"Цей інструмент є універсальним, тому поки депутати та експерти погоджують останні деталі законопроєктів, які регулюватимуть впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, уряд будує необхідну технологічну інфраструктуру", - цитує пресслужба слова Лазебної.



Зазначається, що в своєму особистому кабінеті особа зможе обрати собі пенсійний фонд для накопичень, змінити його, а також бачити і контролювати обсяг своїх пенсійних накопичень, сплачені внески, отриманий інвестиційний дохід, виплати тощо.

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