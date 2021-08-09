Українці з 7 серпня можуть без обмежень перетинати кордон з Угорщиною, але є виключення

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).



"З 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що для в'їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів, тобто наяність біометричного паспорту чи візи, медичної страховки, яка діє на території Європи, а також фінансового забезпечення.



При цьому виключенням є в'їзд до Угорщини авіаційним транспортом, зокрема додатково вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, отриманий не пізніше 72 годин на момент в'їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію.



Крім того, за інформацією ДПСУ, для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, які підтверджують право на в'їзд в країну призначення, в залежності від вимог конкретної країни.



У пресслужбі також попередили, що угорські компетентні органи накладають адміністративні штрафи на іноземців, які перевищили дозволений строк перебування у країнах Шенгенської зони до запровадження цими країнами карантинних заходів. Штраф може складати від 5 до 50 тис. форинтів ($15-150).



Якщо строк перебування в країнах Шенгенської зони закінчився після запровадження цими країнами карантинних заходів, для уникнення штрафу, громадяни мають документально довести угорським органам, що вони перебували у карантині, або що документи на продовження строку дозволу були подані до відповідного органу. Проте кожен окремий випадок підлягатиме перевірці та розглядатиметься в індивідуальному порядку.

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