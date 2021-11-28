Українці заробляють у Польщі в середньому 20-23 тис. грн, - ЗМІ
Уповноважена президента польського міста Валбжих зі справ іноземців Ірина Реріх назвала розміри заробітків українців у Польщі
Озвучені нею дані надруковано у статті київського видання Gazeta.ua.
"В середньому - це 3-3,5 тисячі злотих. Це восьмигодинний робочий день із понеділка по п'ятницю. Але найчастіше це робота по змінам - є ранкові, денні та нічні. Зауважу, що це зарплата для людей без спеціальної освіти. Котрі зазвичай працюють фізично", - пояснила посадовиця.
За свіжим курсом валют, 3-3,5 тисячі злотих дорівнює 20-23 тис. грн.
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Якщо мова, наприклад, про лікарів, то там зарплата "може сягати 5-8 тисяч злотих", що становить, відповідно, 32-52 тис. грн.
При цьому Ірина Реріх заперечила, що поляки платять українцям менше, ніж своїм.
"Якщо хтось каже, що заробляє менше, бо він українець - це брехня. Платять усім однаково. Однак варто розуміти, що якщо ти не знаєш мови, не маєш спеціалізації та освіти - стоятимеш на найнижчому рівні. Там і зарплата відповідно буде невелика. Оце різниця тільки у цьому", - наголосила Реріх.
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