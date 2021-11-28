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Українці заробляють у Польщі в середньому 20-23 тис. грн, - ЗМІ

28 листопада, 2021 неділя
22:56
Економіка

Уповноважена президента польського міста Валбжих зі справ іноземців Ірина Реріх назвала розміри заробітків українців у Польщі

Озвучені нею дані надруковано у статті київського видання Gazeta.ua.

"В середньому - це 3-3,5 тисячі злотих. Це восьмигодинний робочий день із понеділка по п'ятницю. Але найчастіше це робота по змінам - є ранкові, денні та нічні. Зауважу, що це зарплата для людей без спеціальної освіти. Котрі зазвичай працюють фізично", - пояснила посадовиця.

За свіжим курсом валют, 3-3,5 тисячі злотих дорівнює  20-23 тис. грн.

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Якщо мова, наприклад, про лікарів, то там зарплата "може сягати 5-8 тисяч злотих", що становить, відповідно, 32-52 тис. грн.

При цьому Ірина Реріх заперечила, що поляки платять українцям менше, ніж своїм.

"Якщо хтось каже, що заробляє менше, бо він українець - це брехня. Платять усім однаково. Однак варто розуміти, що якщо ти не знаєш мови, не маєш спеціалізації та освіти - стоятимеш на найнижчому рівні. Там і зарплата відповідно буде невелика. Оце різниця тільки у цьому", - наголосила Реріх.


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