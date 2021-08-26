Українці зможуть отримати послуги "Дії" у центрах надання адмінпослуг
Українці, які не мають доступу до інтернету, зможуть отримати послуги "Дії" у спеціально облаштованих місцях Центрів надання адміністративних послуг
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в Дії у спеціально облаштованих місцях ЦНАП", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке обслуговування доступне у понад 1 тис. ЦНАП, де адміністратори навчають користуватися порталом "Дія", консультують та допомомагають отримати послуги онлайн.
У пресслужбі зазначили, що спеціально облаштовані місця з доступом до "Дії" у ЦНАПах дозволять багатьом людям отримувати послуги самостійно у майбутньому, забезпечать усіх громадян доступом до сучасних сервісів, а також допоможуть уникнути черг.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.87
-
EUR
Купівля 31.17Продаж 31.57
- Актуальне
- Важливе