Українці зможуть отримати послуги "Дії" у центрах надання адмінпослуг

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



"Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в Дії у спеціально облаштованих місцях ЦНАП", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що таке обслуговування доступне у понад 1 тис. ЦНАП, де адміністратори навчають користуватися порталом "Дія", консультують та допомомагають отримати послуги онлайн.



У пресслужбі зазначили, що спеціально облаштовані місця з доступом до "Дії" у ЦНАПах дозволять багатьом людям отримувати послуги самостійно у майбутньому, забезпечать усіх громадян доступом до сучасних сервісів, а також допоможуть уникнути черг.

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