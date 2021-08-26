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Українці зможуть отримати послуги "Дії" у центрах надання адмінпослуг

26 серпня, 2021 четвер
10:23
Економіка ЦНАП

Українці, які не мають доступу до інтернету, зможуть отримати послуги "Дії" у спеціально облаштованих місцях Центрів надання адміністративних послуг

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в Дії у спеціально облаштованих місцях ЦНАП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке обслуговування доступне у понад 1 тис. ЦНАП, де адміністратори навчають користуватися порталом "Дія", консультують та допомомагають отримати послуги онлайн.

У пресслужбі зазначили, що спеціально облаштовані місця з доступом до "Дії" у ЦНАПах дозволять багатьом людям отримувати послуги самостійно у майбутньому, забезпечать усіх громадян доступом до сучасних сервісів, а також допоможуть уникнути черг.

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онлайн послуги
Дія
ЦНАП
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