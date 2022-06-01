Українці зможуть переглянути чемпіонський бій Камбосос - Хейні у категорії Ломаченка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій між австралійцем Камбососом та американцем Хейні відбудеться 5 червня у Мельбурні. Початок трансляції – о 4:00.

Українці зможуть переглянути бій на медіасервісі Megogo. Перегляд поєдинку буде доступний за підписками "Максимальна" та "Спорт". Глядачі також зможуть переглянути запис бою.

Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном світу WBC в легкій вазі (до 61,2 кг).

Джородж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та франчайзинговим поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради), який є найпрестижнішим за цією версією.

Австралієць мав зустрітися з Василем Ломаченком, але колишній лідер легкого дивізіону відмовився залишати Україну до завершення війни з Росією.

29 травня американець Джервонта Девіс переміг нокаутом співвітчизника Роландо Ромеро та відстояв звання "регулярного" чемпіона світу WBA у легкій вазі.

30 травня абсолютний чемпіон світу в легкій вазі австралієць Джордж Камбосос провів дуель поглядів з американцем Девіном Хейні.

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