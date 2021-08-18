Українці зможуть змінити місце реєстрації через "Дію" без візиту до військомату, - Федоров
Міністерство цифрової трансформації підключилося до реєстру військовозобов'язаних
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook.
"Змінювати місце реєстрації тепер можна без візитів до військомату - Мінцифра вперше в історії підключилася до реєстру військовозобов'язаних. Це стосується тих людей, які внесені до цього реєстру і в кого всі документи в порядку", - написав Федоров.
Він пояснив, що за заявкою людини "Дія" робитиме запит до реєстру військовозобов'язаних. Дані про нове місце реєстрації після його зміни автоматично передаватимуться для зміни обліку зі старого військомату в новий.
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