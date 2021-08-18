Українці зможуть змінити місце реєстрації через "Дію" без візиту до військомату, - Федоров

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook.



"Змінювати місце реєстрації тепер можна без візитів до військомату - Мінцифра вперше в історії підключилася до реєстру військовозобов'язаних. Це стосується тих людей, які внесені до цього реєстру і в кого всі документи в порядку", - написав Федоров.



Він пояснив, що за заявкою людини "Дія" робитиме запит до реєстру військовозобов'язаних. Дані про нове місце реєстрації після його зміни автоматично передаватимуться для зміни обліку зі старого військомату в новий.



Нагадаємо, у грудні минулого року Кабмін схвалив постанову, якою започатковує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі.

