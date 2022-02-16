Українців попередили про атаку у Facebook: імітують сторінку авторизації в соцмережі і розповсюджують підозрілі посилання
Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA заявила про масове розповсюдження підозрілих посилань, які імітують сторінку авторизації в Facebook, з метою викрадення даних користувачів
Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримано інформацію щодо масового розповсюдження підозрілих посилань", – йдеться у повідомленні.
Українців застерігають не переходити за підозрілими посиланнями та використовувати мультифакторну автентифікацію.
Зазначається, що подібна активність здійснюється невстановленою групою осіб, що іменують себе "TeamLucernaRD".
Їх активність розпочалася не пізніше листопада 2021 року, відношення цієї активності до атаки на інформаційні ресурси 15 лютого не підтверджено.
- Нагадаємо, що у вівторок, 15 лютого, відбувається масова атака на ресурси банків, зокрема Приват24, Ощад 24/7, та портал "Дія", також недоступні сайти Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
- У вівторок, 15 лютого в Україні спостерігалися збої у роботі Монобанку та Альфа-Банку через потужні кібератаки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.98
Купівля 27.98Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.28
- Актуальне
- Важливе