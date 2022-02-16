Українців попередили про атаку у Facebook: імітують сторінку авторизації в соцмережі і розповсюджують підозрілі посилання

Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.



"Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримано інформацію щодо масового розповсюдження підозрілих посилань", – йдеться у повідомленні.



Українців застерігають не переходити за підозрілими посиланнями та використовувати мультифакторну автентифікацію.



Зазначається, що подібна активність здійснюється невстановленою групою осіб, що іменують себе "TeamLucernaRD".



Їх активність розпочалася не пізніше листопада 2021 року, відношення цієї активності до атаки на інформаційні ресурси 15 лютого не підтверджено.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 лютого, відбувається масова атака на ресурси банків, зокрема Приват24, Ощад 24/7, та портал "Дія", також недоступні сайти Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У вівторок, 15 лютого в Україні спостерігалися збої у роботі Монобанку та Альфа-Банку через потужні кібератаки.