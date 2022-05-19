Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони РФ повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів"", - зауважили в ЦПД.

Російські медіа повідомляють, що для цього українські військові нібито "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки.

"Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави. Мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ - спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

18 травня повідомляли, що окупанти поширюють фейки, що в Костянтинівці ЗСУ переодягаються в російську форму та планують убивати цивільних.

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