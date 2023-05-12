Про це в ефірі Еспресо заявила аналітикиня фонду "Повернись живим" Марія Кучеренко.

"Мобілізаційний потенціал серед мігрантів у РФ дуже великий. Росіяни хочуть і будуть його використовувати. Щоб інтенсифікувати цей процес вони можуть розпочати пару справ щодо тероризму або сприянню тероризму з боку таких людей і лякати їх у міграційних службах. Казати, що якщо людина не буде виявляти бажання захищати нову батьківщину, то можна поїхати у тюрму як терорист", - зазначила вона.

Кучеренко наголосила, що існують ще більш глобальні процеси - РФ намагається загравати з темою тероризму останні пів року.

"Виникає питання, що колись вони можуть перейти від стадії "СВО" до "КТО" - контртерористичної операції, коли всім керуватиме ФСБ. Суспільну думку у РФ тестують на лояльність до ідеї про нову боротьбу з тероризмом. Терористи будуть двох видів - тероризм прив'язаний до ісламської, міграційної компоненти прив'язаної до вихідців з Середньої Азії або кавказьких республік. І знову ж таки ми - українці будуть новими терористами, новими "чеченцями" для них. Я думаю, що йдеться про тестування суспільної думки, бо це може стати великими зсувом - передача командування від військових до спецслужбістів. Це відповідно інші методи ведення бойових дій, це інша війна і перехід до зовсім інших ударів по нам. До таких речей треба ставитися уважно - ми побачимо куди, це РФ та федеральну владу приведе", - підсумувала аналітикиня.