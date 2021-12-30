Українцям 31 грудня й 1 січня слід чекати потепління, опадів і штормового вітру, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



Упродовж доби 31 грудня на Сході України буде найхолодніше - -6...-11°C уночі та -1...-6°C удень. У другій половині дня випаде сніг.



У західних областях варто очікувати на найтеплішу погоду. Нічна температура повітря складатиме близкьо 0, денна - +1...+6°C. Також ітимуть дощ і мокрий сніг.



На Півдні країни вночі та вранці буде суха погода. Удень можливий незначний мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в проміжку -2...+4°C.



Центральні регіони 31 грудня накриють мокрий сніг і місцями дощ. Температура повітря становитиме близько 0°C.



На Півночі України вночі буде -3-8°C, а вдень настане відлига всюди, крім Сумщини, де слід очікувати -2-4°C. Сніг і мокрий сніг ітимуть переважно вночі й уранці, а вдень істотних опадів не очікується.



У Києві 31 грудня вночі та вранці буде мокрий сніг, можливий періодично дощ. Нічна температура повітря опуститься до -5°C. Удень потепліє до -1...+1°C. Суттєвих опадів Наталка Діденко не прогнозує, але попереджає про ожеледицю.



Протягом 1 січня всю територію України накриє сильний штормовий вітер північно-західного напрямку.



Уночі у східних регіонах синоптик обіцяє -5°C, а також попереджає про ожеледицю. Удень потеплішає до 0°C. Уночі й уранці буде суха погода, а вдень слід чекати вітру мокрого снігу й дощу.



На Заході країни в ніч на 1 січня буде +1...+4°C, а вдень +4...+8°C. Також ітиме дощ.



У південних областях Наталка Діденко обіцяє близько 0°C вночі +1...+5°C. Періодично йтиме дощ, місцями з мокрим снігом.



На Півночі України вночі також буде дощ, який затихне вдень. Нічна температура повітря становитиме близько 0°C, а денна +1...+6°C.



У Києві вночі слід очікувати близько 0°C та дощу. Удень потепліє до +3...+6°C, місцями йтиме несильний дощ. Також буде вітряно.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb