Українцям можуть списати кредити за знищене під час війни майно. У Раді зареєструють такий законопроект наступного тижня

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм.

"За дорученням президента погодили з главою Нацбанку та прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій", - написав Гентманцев.

Він додав, що до Верховної Ради відповідний законопреокт буде внесений уже наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за об'єкт, якого немає", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, ПриватБанк до кінця літа продовжив пільгове кредитування за ставкою 1,7% на місяць.

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