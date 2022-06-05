Українцям можуть списати кредити за знищене під час війни майно. У Раді зареєструють такий законопроект наступного тижня
У Верховній Раді на наступному тижні зареєструють законопроект про списання кредитів за знищене під час бойових дій рухоме і нерухоме майно
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм.
"За дорученням президента погодили з главою Нацбанку та прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій", - написав Гентманцев.
Він додав, що до Верховної Ради відповідний законопреокт буде внесений уже наступного тижня.
"Людина не повинна виплачувати борг за об'єкт, якого немає", - підкреслив нардеп.
- Нагадаємо, ПриватБанк до кінця літа продовжив пільгове кредитування за ставкою 1,7% на місяць.
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