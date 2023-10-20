"Українцям приходять повістки в Дію": головні російські фейки за 19 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку головних фейків, які ворог продукував 19 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Депутат російської держдуми Є. Федоров заявив: "Завдання США – розв’язати тактичну ядерну війну в Європі. Наприклад, бомбардування Києва, а з боку Києва територію РФ, Польщі тощо. Для того, щоб мобілізувати Європу… Штатам потрібна світова війна, розпочата чужими руками, щоб влаштувати новий переділ світу та відмовитися від підсумків Другої світової війни".
Фейк: Російський TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" написав: "Українцям почали приходити повістки до Дії".
Дезінформація: "Сьогодні очевидним є факт: київська та афганська зброя американського виробництва вбиває людей і в Ізраїлі", – сказав заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв.
- 9 жовтня росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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