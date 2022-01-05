Українцям радять утриматися від поїздок до Казахстану через протести

Про це йдеться на сайті посольства.



“У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м.Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану”, - зазначили дипломати.



Українцям, які перебувають на території Казахстану, варто утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану.



Крім цього, посольство опублікувало телефон “гарячої лінії”: +7(705)7556610, за яким можна звертатися у разі потреби.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.

Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.