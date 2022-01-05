Українцям радять утриматися від поїздок до Казахстану через протести
Посольство України в Республіці Казахстан закликало українців утриматися від поїздок до цієї країни через масові протести
Про це йдеться на сайті посольства.
“У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м.Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану”, - зазначили дипломати.
Українцям, які перебувають на території Казахстану, варто утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану.
Крім цього, посольство опублікувало телефон “гарячої лінії”: +7(705)7556610, за яким можна звертатися у разі потреби.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.
- Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
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