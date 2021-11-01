Українцям слід очікувати похолодання і дощі, - синоптик Наталка Діденко
В Україну 2 листопада прийдуть дощі і понизиться температура повітря
Про це в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
В Україні у вівторок, 2 листопада, дощі протягом дня пройдуть у в більшості областей, окрім західної частини.
Але й в західних областях - щоправда, вже аж надвечір - також з'являться опади.
Температура повітря 2 листопада знизиться у північній частині України до +6°C…+9°C.
На решті території очікується +10°C…+14°C, на Півдні та південному сході передбачається +12°C…+16°C.
У Києві 2 листопада стрибне вниз атмосферний тиск - похолоднішає, буде вдень не вище +7°C…+9°C, збільшиться хмарність, пройде дощ, а також посилиться вітер до рвучкого.
Надалі температура повітря знову вирівняється, на Півночі України знову трохи потепліє, на решті території - без особливих змін.
За словами пані Діденко, дощі пройдуть у середу на Півночі, у четвер - скрізь переважно без опадів, у п'ятницю, 5 листопада, подощить у західних областях.
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