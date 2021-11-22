Українцям варто очікувати мокрий сніг і дощі: якою буде погода 22 листопада
22 листопада в більшості регіонів України будуть опади, температура повітря сягатиме +13°C
Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.
У південно-східних і подекуди північних і західних областях регіонах українцям слід очікувати дощів (у Карпатах з мокрим снігом). Денна температура повітря сягне +13°C.
У всіх західних областях, окрім Івано-Франківської й Чернівецької, синоптики обіцяють дощі. Денна температура складе +5...+8°C.
На півночі опади будуть у Житомирській області. Температура вдень становитиме +5...+8°C.
На Сході України синоптики прогнозують дощі в усіх областях, окрім Харківської. Удень буде +6...+9°C.
Мешканцям півднних регіонів також варто очікувати опадів. Температура вдень коливатиметься від +9°C до+13°C.
У центральній частині Україні прогнозують суху погоду та +6...+8°C.
У Києві не буде сильних опадів. Температура вдень становитиме +6...+8°C.
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