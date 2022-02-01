Україну накриють морози, рвучкий вітер і сніг, - синоптик Наталка Діденко
В Україні протягом дня 2 лютого очікується до -10°C, сніг і сильний вітер
Про це вона повідомила у facebook.
Завтра, 2 лютого, справді в Україні вночі буде морозно, очікується -4…-10°C, лише на Півдні, на Донеччині та Луганщині близько нуля.
У денні години у середу в більшості областей передбачається від -2°C до +3°C, у південній частині +3…+7°C.
Сніг та мокрий сніг пройдуть завтра в західних областях, досягнуть опади Житомирщини.
Також опади передбачаються на Сході, південному сході (мокрий сніг та дощ), у південній частині, у Кропивницькому та Дніпрі з районами.
Вдень 2 лютого більша частина Центру та Півдня (окрім Запоріжжя) звільниться від опадів.
Широка смуга "Чернігівщина-Київщина-Вінниччина-Одещина та навколишні райони" потрапить завтра у зону, вільну від опадів.
У Києві 2 лютого снігу чи дощу не очікується.
Вітер південно-західний, рвучкий.
Найближчої ночі стовпчики термометрів з'їдуть аж до -6…-8°C, проте вдень повернуться до нуля.
За словами синоптика, надалі морози вночі - будуть, вдень більше кволих "плюсів", а з наступного тижня пануватиме, з незначними коливаннями, відлига і вночі, і вдень.
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