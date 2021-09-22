Україну накриють заморозки, штормовий вітер і сніг, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"У четвер Україна буде чи не найхолоднішою в Європі", - зазначила вона.

Температура повітря протягом дня у північних областях, практично в усіх центральних, на Харківщині, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах +6°C…+10°C.

Найближчої ночі, при проясненнях, можливі на грунті заморозки.

Почне завтра теплішати в багатьох західних областях, розтануть носи й щоки від повітря з милосерднішими градусами, +9°C…+13°C.

Також вищою обіцяє бути температура повітря на Півдні України, в Луганській та Донецькій областях, тут +10°C…+15°C.





Вітер завтра переважатиме північно-західного напрямку, в західних областях може бути рвучким.

Між іншим, у п'ятницю вітер посилиться в усій Україні і досягатиме штормових поривів.

"Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться", - наголосила пані Діденко.

Вночі ще мокрий сніг ймовірний у Карпатах.

23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи, близько +9°C. Можливий невеликий дощ, щільна хмарність.

"Не варто нехтувати навіть шапками та рукавичками, знадобляться, особливо в спальних районах, де між високими будинками турбулентний вітер посилює відчуття холоду", - сказала синоптик.

24 вересня вітер посилиться до штормового, дощів побільшає.





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