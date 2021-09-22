Україну накриють заморозки, штормовий вітер і сніг, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 23 вересня очікуються сильний поривчастий вітер та холод. Деякі області накриють дощі та сніг
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"У четвер Україна буде чи не найхолоднішою в Європі", - зазначила вона.
Температура повітря протягом дня у північних областях, практично в усіх центральних, на Харківщині, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах +6°C…+10°C.
Найближчої ночі, при проясненнях, можливі на грунті заморозки.
Почне завтра теплішати в багатьох західних областях, розтануть носи й щоки від повітря з милосерднішими градусами, +9°C…+13°C.
Також вищою обіцяє бути температура повітря на Півдні України, в Луганській та Донецькій областях, тут +10°C…+15°C.
Вітер завтра переважатиме північно-західного напрямку, в західних областях може бути рвучким.
Між іншим, у п'ятницю вітер посилиться в усій Україні і досягатиме штормових поривів.
"Дощі, переважно незначні, ще погуляють у четвер значною частиною України, хіба в західних областях опади припиняться, але приємна вогкість з ранковими туманами залишиться", - наголосила пані Діденко.
Вночі ще мокрий сніг ймовірний у Карпатах.
23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи, близько +9°C. Можливий невеликий дощ, щільна хмарність.
"Не варто нехтувати навіть шапками та рукавичками, знадобляться, особливо в спальних районах, де між високими будинками турбулентний вітер посилює відчуття холоду", - сказала синоптик.
24 вересня вітер посилиться до штормового, дощів побільшає.
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