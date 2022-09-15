Про це Укравтодор повідомив у телеграмі.

Маршрут можна переглянути на ґуґл-картах.

Також в Укравтодорі зазначили, що без нагальної потреби не рекомендують пересуватися цим маршрутом, оскільки його розмінування досі триває.

"Рекомендуємо пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху. Бережіть себе", - наголосили в повідомленні.

Від 6 вересня ЗСУ деокупували близько 388 територій Харківської області.

Укрзалізниця почала відновлення рейсів на звільнену Харківщину. Уже є розклад.