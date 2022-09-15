Укравтодор показав маршрут, яким цивільні можуть безпечно дістатися до деокупованих територій Харківщини: схема руху
Укравтодор опублікував схему маршруту, яким цивільні можуть безпечно дістатися з Харкова до звільнених Балаклії, Ізюма й Куп'янська
Про це Укравтодор повідомив у телеграмі.
Маршрут можна переглянути на ґуґл-картах.
Також в Укравтодорі зазначили, що без нагальної потреби не рекомендують пересуватися цим маршрутом, оскільки його розмінування досі триває.
"Рекомендуємо пересуватися виключно у світлу пору доби та дотримуватися безпечної швидкості руху. Бережіть себе", - наголосили в повідомленні.
- Від 6 вересня ЗСУ деокупували близько 388 територій Харківської області.
- Укрзалізниця почала відновлення рейсів на звільнену Харківщину. Уже є розклад.
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