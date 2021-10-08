Укравтодор відновив дорогу "Лісне" - "Малоярославець Перший" на кордоні з Молдовою в Одеській області
Укравтодор завершує відновлення дороги Т-16-44 "Лісне" - "Малоярославець Перше" на кордоні з Молдовою в Одеській області
Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Facebook.
"У Одеській області фінішують ремонтні роботи на дорозі Т-16-44 КПП "Лісне" - КПП "Малоярославець Перший", біля контрольно-пропускного пункту "Малоярославець Перший", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтники укріпили основу дороги та влаштували два шари асфальтобетону. Триває нанесення розмітки на нове покриття. Невдовзі планується встановити дорожні знаки та бар'єрне огородження.
У пресслужбі додали, що цього року на маршруті Т-16-44 ремонтні роботи проводимо на дев'яти ділянках, загальною протяжністю 46,7 км.
Загалом, за інформацією Укравтодору, у 2021 році в Одеській області відремонтовано 180 км доріг державного значення.
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